Під прицілом аеродром. Ігнат розповів про ціль ворожих "шахедів" вночі

"Як бачимо "Шахеди" знищили на 100%. Знову ж таки не дає окупантам спокою аеродром Старокостянтинів. Ну не сам аеродром, а наші військові льотчики, які завдають ударів. Ну ви бачите яка "бавовна" гарна відбувається на окупованих територіях. Тому сьогодні і є під прицілом цей аеродром", - розповів він.

Ігнат нагадав, що саме цей аеродром був під прицілом "Шахедів" і учора. Вони "теж у більшості випадків були спрямовані сьогодні саме туди".

Обстріли України 26 та 27 липня

В ніч на четвер, 27 липня, в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога. Повідомлялось про загрозу застосування ворожих ракет та безпілотників. Зокрема, у Хмельницькій області лунали вибухи.

Вчора, 26 липня, в Україні також було оголошено повітряну тривогу. Тоді спікер Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що російські окупанти за допомогою ракет намагалися атакувати район Старокостянтинова Хмельницької області. Загалом сили ППО знищили 36 ракет - 3 крилаті ракети "Калібр" та 33 крилаті ракети Х-101/Х-555.