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Под прицелом аэродром. Игнат рассказал о цели вражеских "шахедов" ночью

Фото: целью атаки российских Шахедов в Хмельницкой области 27 июля стал аэродром в Староконстантинове (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты второй день подряд атакуют "Шахедами" Староконстантинов Хмельницкой области. Там расположен аэродром.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полковника, спикера Командования Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната во время телемарафона.

"Как видим "Шахеды" уничтожили на 100%. Опять же не дает оккупантам спокойствия аэродром Староконстантинов. Ну не сам аэродром, а наши наносящие удары военные летчики. Ну вы видите какие "хлопки" хорошие проходят на оккупированных территориях. Поэтому сегодня и есть под прицелом этот аэродром", - рассказал он.

Игнат напомнил, что именно этот аэродром был под прицелом "Шахедов" и вчера. Они "тоже в большинстве случаев были направлены сегодня именно туда".

Обстрелы Украины 26 и 27 июля

В ночь на четверг, 27 июля, в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Сообщалось об угрозе применения вражеских ракет и беспилотников. В частности, в Хмельницкой области раздавались взрывы.

Вчера, 26 июля, в Украине также была объявлена воздушная тревога. Тогда спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что российские оккупанты с помощью ракет пытались атаковать район Староконстантинова Хмельницкой области. В общей сложности силы ПВО уничтожили 36 ракет - 3 крылатых ракеты "Калибр" и 33 крылатых ракет Х-101/Х-555.

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Хмельницкая область