Під прикриттям "перемир’я" РФ накопичила ракети і дрони для великих ударів по Україні, - ISW
Росія, ймовірно, накопичила запаси озброєння для двох великих серій ударів по Україні під час "великоднього перемир’я" 11-12 квітня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).
"Російські військові, ймовірно, накопичили дрони та ракети, щоб провести велику серію ударів по Україні в обраний ними момент, а великоднє перемир’я принесло непропорційно велику користь Росії, оскільки російська тактика ударів базується на перевантаженні та виснаженні українських засобів ППО", - йдеться у звіті.
Також, як зазначає ISW, армія Росії могла попередньо накопичувати безпілотники та ракети для своєї найбільшої на сьогодні повітряної атаки протягом 23 і 24 березня, під час якої вона запустила по Україні майже 1000 безпілотників і ракет.
Аналітики вказують на схильність РФ вдаватися до таких масштабних ударів у "гострі моменти мирних переговорів з Україною", зокрема, безпосередньо до або після двосторонніх чи тристоронніх переговорів із залученням США.
Великоднє перемир’я
Нагадаємо, на початку квітня Україна запропонувала Росії перемир’я на час Великодня.
Тоді Росія не надала чіткої відповіді, а 9 квітня російський диктатор Володимир Путін оголосив, що перемир’я триватиме з 16:00 11 квітня до кінця доби 12 квітня.
Однак перемир'я фактично не було. Російські окупанти використали його для поновлення сил і перекидання техніки. Атаки на фронті продовжувалися.
Також, попри оголошене перемир'я на час Великодня, російські окупанти атакували медиків на Сумщині. За допомогою дрона вони вдарили по машині швидкої допомоги.
Остання масована атака на Україну
Нагадаємо, протягом минулої доби Росія атакувала Україну сотнями повітряних цілей - дронами та ракетами. Були влучання у 26 локаціях, є загиблі й поранені в кількох містах, найбільші руйнування - у Києві, Дніпрі та Одесі.
Повітряні сили ЗСУ повідомили, що протягом доби Росія застосувала 703 повітряні засоби ураження - 44 ракети та 659 дронів. Обстріл проходив у дві хвилі, при цьому сили ППО знищили або нейтралізували 667 із повітряних цілей.
Також зазначається, що особливістю цієї атаки стало застосування великої кількості балістичних ракет - 19 ракет "Іскандер-М"/С-400 були випущені по чотирьох регіонах.