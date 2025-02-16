Під Полтавою знову зафіксували землетрус

Нагадаємо, що 1 лютого у Полтавській області зафіксували підземний поштовх. Жителі Полтави у соцмережах повідомляли, що поштовхи відчували жителі верхніх поверхів.

Пізніше фахівці Головного центру спеціального контролю уточнили, що землетрус стався між Полтавою та Решетилівкою о 18:21. Магнітуда поштовху була 3,67 бала за шкалою Ріхтера.

Також у Полтавській області 9 листопада 2024 року зафіксували землетрус. Він стався у районі села Васьки Полтавського району. Поштовх був магнітудою 3,0 на глибині 8 км.

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