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Під Полтавою знову зафіксували землетрус

Фото: під Полтавою зафіксували землетрус 16 лютого (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Полтавській області в ніч на 16 лютого стався землетрус. Це другий землетрус, зафіксований у регіоні цього місяця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Головного центру спеціального контролю.

Підземний поштовх зафіксували близько 00:48 у неділю, 16 лютого. Землетрус стався в районі села Браїлки Полтавського району.

Сейсмологи вказують, що землетрус був магнітудою 3,1 (за шкалою Ріхтера), на глибині 2 км. За класифікацією землетрусів відноситься до не відчутних. 

скриншот gcsk.gov.ua

Нагадаємо, що 1 лютого у Полтавській області зафіксували підземний поштовх. Жителі Полтави у соцмережах повідомляли, що поштовхи відчували жителі верхніх поверхів.

Пізніше фахівці Головного центру спеціального контролю уточнили, що землетрус стався між Полтавою та Решетилівкою о 18:21. Магнітуда поштовху була 3,67 бала за шкалою Ріхтера.

Також у Полтавській області 9 листопада 2024 року зафіксували землетрус. Він стався у районі села Васьки Полтавського району. Поштовх був магнітудою 3,0 на глибині 8 км.

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