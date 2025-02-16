Под Полтавой снова зафиксировали землетрясение

Напомним, что 1 февраля в Полтавской области зафиксировали подземный толчок. Жители Полтавы в соцсетях сообщали, что толчки чувствовали жители верхних этажей.

Позже специалисты Главного центра специального контроля уточнили, что землетрясение произошло между Полтавой и Решетиловкой в 18:21. Магнитуда толчка была 3,67 балла по шкале Рихтера.

Также в Полтавской области 9 ноября 2024 года зафиксировали землетрясение. Оно произошло в районе села Васьки Полтавского района. Толчок был магнитудой 3,0 на глубине 8 км.

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