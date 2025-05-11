Під Покровськом ЗСУ "мінусували" сотні окупантів і пункт управління БПЛА

Від початку доби 11 травня і до вечора на фронті загалом відбулося 111 боїв. Найгарячішим напрямком лишається Покровський, де ЗСУ знешкодили 368 російських загарбників, та знищили чимало техніки й пункт управління БПЛА.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє зведення Генерального штабу ЗСУ.
У військовому командуванні розповіли про оперативну обстановку станом на 22.00 11 травня.
З початку доби російські окупанти завдали 39 авіаударів (скинули 68 керованих авіаційних бомб)
Також противник залучив для ураження 1262 дрони-камікадзе, та здійснив 3821 обстріл по позиціях Сил оборони України та населених пунктах.
"Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 368 окупантів, з них 193 - безповоротно", - передали в Генштабі.
Сили оборони на цьому напрямку знищили 5 бойових броньованих машин, 1 артилерійську систему, автомобіль, 15 мотоциклів, 32 БПЛА, 1 одиницю спеціальної техніки, пункт управління БПЛА, а також пошкодили 1 ББМ, автомобіль, 4 мотоцикли та 4 артсистеми ворога.
Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ вранці 11 травня, за останню добу російські окупанти втратили ще 1310 військовослужбовців. Крім того, Сили оборон України знищили 33 артилерійські системи противника.
Вранці 11 травня у військовому командуванні інформували, що за минулу добу українські захисники розгромили ворожі війська у дев’яти районах на фронті.
Додамо, в оприлюдненому 11 травня звіті експертів Інститут вивчення війни (ISW) повідомлялося, що ЗСУ просунулися в Курській області, разом з тим фіксувалося й просування з боку російських окупантів у Донецькій області.
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