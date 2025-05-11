Під Покровськом ЗСУ "мінусували" сотні окупантів і пункт управління БПЛА

У військовому командуванні розповіли про оперативну обстановку станом на 22.00 11 травня.

Російські обстріли

З початку доби російські окупанти завдали 39 авіаударів (скинули 68 керованих авіаційних бомб)

Також противник залучив для ураження 1262 дрони-камікадзе, та здійснив 3821 обстріл по позиціях Сил оборони України та населених пунктах.

Ситуація на фронті

Харківський напрямок - ворог 2 рази проводив наступальні дії в районі Вовчанська.

- ворог 2 рази проводив наступальні дії в районі Вовчанська. Куп'янський напрямок - окупанти атакували в районах Нової Кругляківки та Загризового, Сили оборони зупинили 2 спроби противника просунутись вперед.

- окупанти атакували в районах Нової Кругляківки та Загризового, Сили оборони зупинили 2 спроби противника просунутись вперед. Лиманський напрямок - тут ворог 20 разів атакував позиції ЗСУ в районах н.п. Копанки, Греківка, Нове, Рідкодуб, Колодязі та в напрямку Григорівки. Тривають 4 боєзіткнення.

- тут ворог 20 разів атакував позиції ЗСУ в районах н.п. Копанки, Греківка, Нове, Рідкодуб, Колодязі та в напрямку Григорівки. Тривають 4 боєзіткнення. Сіверський напрямок - українські захисники відбивали 4 ворожі штурми в районі Білогорівки, з яких 2 досі тривають.

- українські захисники відбивали 4 ворожі штурми в районі Білогорівки, з яких 2 досі тривають. Краматорський напрямок - загарбники проводили штурми позицій ЗСУ поблизу Новомаркового, Часового Яру та Андріївки. Українські захисники відбили 4 ворожі атаки.

- загарбники проводили штурми позицій ЗСУ поблизу Новомаркового, Часового Яру та Андріївки. Українські захисники відбили 4 ворожі атаки. Торецький напрямок - росармія 6 разів штурмувала позиції ЗСУ в районах Озарянівки, Диліївки та Торецька.

- росармія 6 разів штурмувала позиції ЗСУ в районах Озарянівки, Диліївки та Торецька. Покровський напрямок - ворог проводив атаки у районах н.п. Стара Миколаївка, Водяне Друге, Нова Полтавка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Новоолександрівка, Котлярівка, Троїцьке, Андріївка та Багатир. Воїни ЗСУ зупинили 38 штурмових дій росіян, ще 9 боїв - тривають.

"Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 368 окупантів, з них 193 - безповоротно", - передали в Генштабі.

Сили оборони на цьому напрямку знищили 5 бойових броньованих машин, 1 артилерійську систему, автомобіль, 15 мотоциклів, 32 БПЛА, 1 одиницю спеціальної техніки, пункт управління БПЛА, а також пошкодили 1 ББМ, автомобіль, 4 мотоцикли та 4 артсистеми ворога.