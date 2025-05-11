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Під Покровськом ЗСУ "мінусували" сотні окупантів і пункт управління БПЛА

Фото: у Генштабі ЗСУ розповіли про ситуацію на фронті (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Від початку доби 11 травня і до вечора на фронті загалом відбулося 111 боїв. Найгарячішим напрямком лишається Покровський, де ЗСУ знешкодили 368 російських загарбників, та знищили чимало техніки й пункт управління БПЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє зведення Генерального штабу ЗСУ.

У військовому командуванні розповіли про оперативну обстановку станом на 22.00 11 травня.

Російські обстріли

З початку доби російські окупанти завдали 39 авіаударів (скинули 68 керованих авіаційних бомб)

Також противник залучив для ураження 1262 дрони-камікадзе, та здійснив 3821 обстріл по позиціях Сил оборони України та населених пунктах.  

Ситуація на фронті

  • Харківський напрямок - ворог 2 рази проводив наступальні дії в районі Вовчанська.
  • Куп'янський напрямок - окупанти атакували в районах Нової Кругляківки та Загризового, Сили оборони зупинили 2 спроби противника просунутись вперед.  
  • Лиманський напрямок - тут ворог 20 разів атакував позиції ЗСУ в районах н.п. Копанки, Греківка, Нове, Рідкодуб, Колодязі та в напрямку Григорівки. Тривають 4 боєзіткнення.
  • Сіверський напрямок - українські захисники відбивали 4 ворожі штурми в районі Білогорівки, з яких 2 досі тривають.  
  • Краматорський напрямок - загарбники проводили штурми позицій ЗСУ поблизу Новомаркового, Часового Яру та Андріївки. Українські захисники відбили 4 ворожі атаки.
  • Торецький напрямок - росармія 6 разів штурмувала позиції ЗСУ в районах Озарянівки, Диліївки та Торецька.
  • Покровський напрямок - ворог проводив атаки у районах н.п. Стара Миколаївка, Водяне Друге, Нова Полтавка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Новоолександрівка, Котлярівка, Троїцьке, Андріївка та Багатир. Воїни ЗСУ зупинили 38 штурмових дій росіян, ще 9 боїв - тривають.

"Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 368 окупантів, з них 193 - безповоротно", - передали в Генштабі.

Сили оборони на цьому напрямку знищили 5 бойових броньованих машин, 1 артилерійську систему, автомобіль, 15 мотоциклів, 32 БПЛА, 1 одиницю спеціальної техніки, пункт управління БПЛА, а також пошкодили 1 ББМ, автомобіль, 4 мотоцикли та 4 артсистеми ворога.

  • Новопавлівський напрямок - тут ворог 7 разів намагався прорвати оборону ЗСУ у районах Костянтинополя, Новосілки, Вільного Поля та Новополя. Наразі тривають 3 боєзіткнення.
  • Оріхівський напрямок - окупанти проводили 6 наступальних операцій в районі Малої Токмачки, Степового та Малих Щербаків. Українські захисники відбили всі ворожі атаки.  
  • Придніпровський напрямок - російські загарбники 1 раз невдало атакували у бік позицій ЗСУ.
  • Курський напрямок - тут відбулося 7 атак ворога, 1 бій досі триває. Також росармія завдала 2 авіаудари (скинувши 4 КАБи), та здійснили 134 артилерійські обстріли, зокрема 8 - із РСЗВ.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ вранці 11 травня, за останню добу російські окупанти втратили ще 1310 військовослужбовців. Крім того, Сили оборон України знищили 33 артилерійські системи противника.

Вранці 11 травня у військовому командуванні інформували, що за минулу добу українські захисники розгромили ворожі війська у дев’яти районах на фронті.

Додамо, в оприлюдненому 11 травня звіті експертів Інститут вивчення війни (ISW) повідомлялося, що ЗСУ просунулися в Курській області, разом з тим фіксувалося й просування з боку російських окупантів у Донецькій області.

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