Под Покровском ВСУ "минусовали" сотни оккупантов и пункт управления БПЛА

С начала суток 11 мая и до вечера на фронте в целом произошло 111 боев. Самым горячим направлением остается Покровский, где ВСУ обезвредили 368 российских захватчиков, и уничтожили немало техники и пункт управления БПЛА.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернюю сводку Генерального штаба ВСУ.
В военном командовании рассказали об оперативной обстановке по состоянию на 22.00 11 мая.
С начала суток российские оккупанты нанесли 39 авиаударов (сбросили 68 управляемых авиационных бомб)
Также противник привлек для поражения 1262 дроны-камикадзе, и совершил 3821 обстрел по позициям Сил обороны Украины и населенным пунктам.
"Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено 368 оккупантов, из них 193 - безвозвратно", - передали в Генштабе.
Силы обороны на этом направлении уничтожили 5 боевых бронированных машин, 1 артиллерийскую систему, автомобиль, 15 мотоциклов, 32 БПЛА, 1 единицу специальной техники, пункт управления БПЛА, а также повредили 1 ББМ, автомобиль, 4 мотоцикла и 4 артсистемы врага.
Напомним, по данным Генштаба ВСУ утром 11 мая, за последние сутки российские оккупанты потеряли еще 1310 военнослужащих. Кроме того, Силы обороны Украины уничтожили 33 артиллерийские системы противника.
Утром 11 мая в военном командовании информировали, что за минувшие сутки украинские защитники разгромили вражеские войска в девяти районах на фронте.
Добавим, в обнародованном 11 мая отчете экспертов Институт изучения войны (ISW) сообщалось, что ВСУ продвинулись в Курской области, вместе с тем фиксировалось и продвижение со стороны российских оккупантов в Донецкой области.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.