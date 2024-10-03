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Под Покровском удалось остановить активное наступление россиян, - ЦПД

Украина, Четверг 03 октября 2024 10:27
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Под Покровском удалось остановить активное наступление россиян, - ЦПД Фото: под Покровском ВСУ удалось остановить активное наступление оккупантов (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные остановили наступление русской армии под Покровском Донецкой области. Также известно еще об одном успехе ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко.

"Под Покровском удалось остановить активное наступление россиян сейчас", – рассказал он.

Кроме того, по данным Коваленко, попытка прорыва врага к Любимовке в Курской области тоже остановлена.

Ситуация в районе Покровска

Войска РФ продолжают продвигаться на Донбассе. В частности, по данным Института изучения войны, успехи у оккупантов фиксируются на Луганском и Донецком направлениях.

По данным Генштаба на 3 октября всего на фронте произошло 142 боевых столкновения. Россияне больше всего атаковали на Покровском и Кураховском направлениях.

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