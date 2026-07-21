Під Петербургом горить індустріальний парк, де розташована низка підприємств

"У Всеволожську Ленінградської області горить виробництво полімерних матеріалів в індустріальному парку "Ладога", повідомляє МНС", - написав один із пабліків в Telegram.

За даними рятувальників, спалахнула складсько-виробнича будівля на Всеволожському проспекті, 117, корпус 1. Площа пожежі становить 5 900 квадратних метрів.

За вказаною адресою знаходиться індустріальний парк "Ладога", де в тому числі розташовані такі компанії, як "Терра-пласт", "Мікспласт" та «Центр радіаційних технологій». Причини пожежі з'ясовуються.

"В рус*і сам по собі загорівся індустріальний парк під Санкт-Петербургом. Карма. Піда*и не так давно спалили в Сумах "Епіцентр", який взагалі не мав жодного стосунку до воєнної справи. Чергову скриньку Пандори відкрито. Чергова ескалація в нікуди", - йдеться під кадрами пожежі на OSINT-каналі.

Також в пабліці попередили російський бізнес "приготуватись" до подібних інцидентів.