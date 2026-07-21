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Під Петербургом горить індустріальний парк, де розташована низка підприємств

03:50 21.07.2026 Вт
1 хв
У мережі пишуть, що це "кармічна відповідь" РФ за удар по "Епіцентру" в Сумах
aimg Юлія Маловічко
Фото: працівник російської МНС (росЗМІ)

У Всеволожську, що в Ленінградській області РФ та безпосередньо поруч із Санкт-Петербургом, спалахнула пожежа в індустріальному парку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали.

"У Всеволожську Ленінградської області горить виробництво полімерних матеріалів в індустріальному парку "Ладога", повідомляє МНС", - написав один із пабліків в Telegram.

За даними рятувальників, спалахнула складсько-виробнича будівля на Всеволожському проспекті, 117, корпус 1. Площа пожежі становить 5 900 квадратних метрів.

За вказаною адресою знаходиться індустріальний парк "Ладога", де в тому числі розташовані такі компанії, як "Терра-пласт", "Мікспласт" та «Центр радіаційних технологій». Причини пожежі з'ясовуються.

"В рус*і сам по собі загорівся індустріальний парк під Санкт-Петербургом. Карма. Піда*и не так давно спалили в Сумах "Епіцентр", який взагалі не мав жодного стосунку до воєнної справи. Чергову скриньку Пандори відкрито. Чергова ескалація в нікуди", - йдеться під кадрами пожежі на OSINT-каналі.

Також в пабліці попередили російський бізнес "приготуватись" до подібних інцидентів.

Нагадаємо, 20 липня росіяни вдарили по "Епіцентру" у Сумах. Виникла масштабна пожежа, постраждали дорослі та діти.

Також ми писали, як у Підмосков'ї напередодні горіла нафтобаза через наліт дронів.

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