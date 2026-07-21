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Под Петербургом горит индустриальный парк, где расположен ряд предприятий

03:50 21.07.2026 Вт
1 мин
В сети пишут, что это "кармический ответ" РФ за удар по "Эпицентру" в Сумах.
aimg Юлия Маловичко
Фото: работник российской МЧС (росСМИ)

Во Всеволожске, расположенном в Ленинградской области РФ и непосредственно рядом с Санкт-Петербургом, вспыхнул пожар в индустриальном парке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы.

"Во Всеволожске Ленинградской области горит производство полимерных материалов в индустриальном парке "Ладога", сообщает МЧС", - написал один из пабликов в Telegram.

По данным спасателей, загорелось складско-производственное здание на Всеволожском проспекте, 117, корпус 1. Площадь пожара составляет 5 900 квадратных метров.

По указанному адресу находится индустриальный парк "Ладога", где в том числе расположены такие компании, как "Терра-пласт", "Микспласт" и "Центр радиационных технологий". Причины пожара устанавливаются.

"В рус*и сам по себе загорелся индустриальный парк под Санкт-Петербургом. Карма. Пида*ы не так давно сожгли в Сумах "Эпицентр", который вообще не имел никакого отношения к военному делу. Очередной ящик Пандоры открыт. Очередная эскалация в никуда", - говорится под кадрами пожаров.

Также в паблике предупредили российский бизнес "приготовиться" к подобным инцидентам.

Напомним, 20 июля россияне ударили по "Эпицентру" в Сумах. Возник масштабный пожар, пострадали взрослые и дети.

Также мы писали, как в Подмосковье накануне горела нефтебаза из-за налета дронов.

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