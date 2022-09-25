Під Парижем загорівся склад найбільшого у світі продовольчого ринку Rungis

За даними видання, французькі рятувальники вже почали гасіння вогню та закликали населення не наближатися до району у південному передмісті столиці Франції, де знаходиться склад.

При цьому інформації про постраждалих внаслідок інциденту наразі немає.

Зазначимо, що на ринку Rungis працюють близько 12 тисяч людей, він постачає свіжі продукти Париж і прилеглі райони.