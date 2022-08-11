Во Франции бушуют масштабные лесные пожары: эвакуированы 10 тысяч человек

На юго-западе Франции бушуют масштабные лесные пожары. Сейчас обуздать пламя не удалось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro .

Из опасных районов в департаментах Ландес и Жиронда эвакуировали 10 тысяч человек. Стихия быстро распространяется и уже уничтожила 6200 гектаров насаждений.

К тушению пламени привлекли более 1000 пожарных, 9 самолетов и 2 вертолета.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен выразил "большие подозрения, что пожар является актом поджогов".

В свою очередь премьер-министр Элизабет Борн заявила, что правительство страны мобилизует все средства для борьбы с огнем.