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Под Парижем загорелся склад крупнейшего в мире продовольственного рынка Rungis

Фото: под Парижем загорелся склад крупнейшего в мире продовольственного рынка Rungis (twitter.com/Gamer_Dreams)
Автор: Иван Носальский

В воскресенье, 25 сентября, в пригороде Парижа начался пожар на складе самого большого в мире продовольственного рынка Rungis.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

По данным издания, французские спасатели уже начали тушение огня и призвали население не приближаться к району в южном пригороде столицы Франции, где находится склад.

При этом информации о пострадавших в результате происшествия пока нет.

Отметим, что на рынке Rungis работают около 12 тысяч человек, он снабжает свежими продуктами Париж и прилегающие районы.

Напомним, ранее стало известно, что на юго-западе Франции в начале августа были эвакуированы 10 тысяч человек из-за массовых лесных пожаров.

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