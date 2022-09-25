Под Парижем загорелся склад крупнейшего в мире продовольственного рынка Rungis

По данным издания, французские спасатели уже начали тушение огня и призвали население не приближаться к району в южном пригороде столицы Франции, где находится склад.

При этом информации о пострадавших в результате происшествия пока нет.

Отметим, что на рынке Rungis работают около 12 тысяч человек, он снабжает свежими продуктами Париж и прилегающие районы.