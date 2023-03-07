UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Під окупованим Генічеськом учнів молодших класів змушують вивчати конституцію та історію РФ

Фото: Під окупованим Генічеськом учнів молодших класів змушують вивчати конституцію та історію РФ (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У тимчасово окупованому Генічеському районі Херсонської області учнів молодших класів змушують вивчати конституцію та історію Росії, а також вчити гімн загарбників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

Військові повідомили, що в населеному пункті Стрілкове в місцевих школах вчителі та вихователі окупаційної так званої "влади" змушують учнів і батьків залишатися після занять. Зокрема, для вивчення конституції та законодавчих актів РФ, а також ворожої історії та літератури.

"Під час перерв дітей примушують вчити та співати російський гімн", - повідомили в Генштабі.

Раніше повідомлялося, що російські військові в окупованій частині Херсонської області крадуть у місцевих жителів човни та водні двигуни.

Крім того, росіяни збудували нову військову базу у тимчасово окупованому Генічівському районі Херсонської області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяХерсонська областьВійна Росії проти України