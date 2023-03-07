Под оккупированным Геническом младшеклассников заставляют изучать конституцию и историю РФ

Военные сообщили, что в населенном пункте Стрелковое в местных школах учителя и воспитатели оккупационной так называемой "власти" заставляют учеников и родителей оставаться после занятий. В частности, для изучения конституции и законодательных актов РФ, а также враждебной истории и литературы.

"Во время перерывов детей заставляют учить и петь российский гимн", - сообщили в Генштабе.

Ранее сообщалось, что российские военные в оккупированной части Херсонской области воруют у местных жителей лодки и водные двигатели.

Кроме того, россияне построили новую военную базу во временно оккупированном Геничевском районе Херсонской области.

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