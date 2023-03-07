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Під окупованим Генічеськом учнів молодших класів змушують вивчати конституцію та історію РФ

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Вівторок 07 березня 2023 18:27
Під окупованим Генічеськом учнів молодших класів змушують вивчати конституцію та історію РФ Фото: Під окупованим Генічеськом учнів молодших класів змушують вивчати конституцію та історію РФ (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У тимчасово окупованому Генічеському районі Херсонської області учнів молодших класів змушують вивчати конституцію та історію Росії, а також вчити гімн загарбників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

Військові повідомили, що в населеному пункті Стрілкове в місцевих школах вчителі та вихователі окупаційної так званої "влади" змушують учнів і батьків залишатися після занять. Зокрема, для вивчення конституції та законодавчих актів РФ, а також ворожої історії та літератури.

"Під час перерв дітей примушують вчити та співати російський гімн", - повідомили в Генштабі.

Раніше повідомлялося, що російські військові в окупованій частині Херсонської області крадуть у місцевих жителів човни та водні двигуни.

Крім того, росіяни збудували нову військову базу у тимчасово окупованому Генічівському районі Херсонської області.

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