Под оккупированным Геническом младшеклассников заставляют изучать конституцию и историю РФ
Во временно оккупированном Геническом районе Херсонской области младшеклассников заставляют изучать конституцию и историю России, а также учить гимн захватчиков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Военные сообщили, что в населенном пункте Стрелковое в местных школах учителя и воспитатели оккупационной так называемой "власти" заставляют учеников и родителей оставаться после занятий. В частности, для изучения конституции и законодательных актов РФ, а также враждебной истории и литературы.
"Во время перерывов детей заставляют учить и петь российский гимн", - сообщили в Генштабе.
Ранее сообщалось, что российские военные в оккупированной части Херсонской области воруют у местных жителей лодки и водные двигатели.
Кроме того, россияне построили новую военную базу во временно оккупированном Геничевском районе Херсонской области.
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