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Под оккупированным Геническом младшеклассников заставляют изучать конституцию и историю РФ

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Вторник 07 марта 2023 18:27
Под оккупированным Геническом младшеклассников заставляют изучать конституцию и историю РФ Фото: Под оккупированным Геническом младшеклассников заставляют изучать конституцию и историю РФ (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Во временно оккупированном Геническом районе Херсонской области младшеклассников заставляют изучать конституцию и историю России, а также учить гимн захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Военные сообщили, что в населенном пункте Стрелковое в местных школах учителя и воспитатели оккупационной так называемой "власти" заставляют учеников и родителей оставаться после занятий. В частности, для изучения конституции и законодательных актов РФ, а также враждебной истории и литературы.

"Во время перерывов детей заставляют учить и петь российский гимн", - сообщили в Генштабе.

Ранее сообщалось, что российские военные в оккупированной части Херсонской области воруют у местных жителей лодки и водные двигатели.

Кроме того, россияне построили новую военную базу во временно оккупированном Геничевском районе Херсонской области.

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