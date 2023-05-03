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Під окупованим Донецьком пролунали вибухи (відео)

Фото: Вибух (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У середу, 3 травня, в окупованому місті Моспине (Донецька область) пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

На фотографіях можна побачити сильну пожежу, а на відео чутно звуки вибухів.

Більш детальної інформації щодо цього поки немає.

Моспине

Місто Донецької міської громади Донецького району, Україна. Входити до складу Донецько-Макіївської агломерації. З 2014 року перебуває під тимчасовою окупацією.

Нагадаємо, що під час масованої атаки БПЛА по Україні в середу, 3 травня, окупанти запустили дрони-камікадзе і по Костянтинівці Донецької області.

На залізниці в "ДНР" зафіксували значний дефіцит кадрів, оскільки майже всіх її працівників мобілізували на війну проти України.

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