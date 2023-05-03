RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Под оккупированным Донецком раздались взрывы (видео)

Фото: Взрыв (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В среду, 3 мая, в оккупированном городе Моспино (Донецкая область) раздались взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

На фотографиях можно увидеть сильный пожар, а на видео слышны звуки взрывов.

Более подробной информации по этому поводу пока нет.

Моспино

Город Донецкой городской общины Донецкого района, Украина. Входить в состав Донецко-Макеевской агломерации. С 2014 находится под временной оккупацией.

Напомним, что во время массированной атаки БПЛА по Украине в среду, 3 мая, кафиры запустили дроны-камикадзе и по Константиновке Донецкой области.

На железной дороге в "ДНР" зафиксировали значительный дефицит кадров, поскольку почти всех ее работников мобилизовали на войну против Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДонецкДНРДонецкая областьВойна в Украине