Под оккупированным Донецком раздались взрывы (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы .

Город Донецкой городской общины Донецкого района, Украина. Входить в состав Донецко-Макеевской агломерации. С 2014 находится под временной оккупацией.

Более подробной информации по этому поводу пока нет.

На фотографиях можно увидеть сильный пожар, а на видео слышны звуки взрывов.

Напомним, что во время массированной атаки БПЛА по Украине в среду, 3 мая, кафиры запустили дроны-камикадзе и по Константиновке Донецкой области.

На железной дороге в "ДНР" зафиксировали значительный дефицит кадров, поскольку почти всех ее работников мобилизовали на войну против Украины.

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