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Під окупацією РФ лишаються 28 населених пунктів Харківської області

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Харківська область, Вівторок 06 грудня 2022 18:28
Під окупацією РФ лишаються 28 населених пунктів Харківської області Фото: під окупацією РФ лишаються 28 населених пунктів Харківської області (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Станом на 6 грудня під тимчасовою окупацією російської армії лишається 28 населених пунктів Харківської області.

Про це повідомляє РБК- Україна з посиланням на Facebook поліції Харківської області.

"За словами начальника ГУНП в Харківській області Володимира Тимошка, більшість окупованих територій Харківської області звільнена. Наразі залишаються під окупацією 28 населених пунктів", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що в них живуть по 200-300 людей.

Такі дані Тимошко навів під час зустрічі з Верховним комісаром ООН з прав людини Фолькером Тюрком та головою Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матильдою Богнер, які відвідали Харків 6 грудня.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що окупанти ускладнили виїзд із тимчасово окупованих територій.

Також раніше ми писали, що Харківська обласна військова адміністрація повідомила про скорочення тривалості комендантської години у населених пунктах області з 5 грудня.

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харков Війна Росії проти України
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