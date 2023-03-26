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Під Одесою здетонувала міна: пошкоджено дачний будинок на березі Чорного моря

Ілюстративне фото: під Одесою здетонувала міна та пошкодила дачний будинок (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У селі Сичавка Одеського району здетонувала морська міна російських окупантів, внаслідок чого було пошкоджено дачний будинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Одеської військової адміністрації Сергія Братчука.

"Внаслідок детонації ворожої морської міни пошкоджено дачний будиночок на березі Чорного моря. Загиблих та постраждалих немає", - написав він.

Нагадаємо, сьогодні жителів Одеси та області попереджали про можливу небезпеку дрейфуючих мін через шторм у морі.

Окрім того, речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк зазначала, що жителі прибережних областей навряд чи зможуть безпечно відвідувати пляжі влітку через мінування.

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Одеса