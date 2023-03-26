Під Одесою здетонувала міна: пошкоджено дачний будинок на березі Чорного моря

"Внаслідок детонації ворожої морської міни пошкоджено дачний будиночок на березі Чорного моря. Загиблих та постраждалих немає", - написав він.

Нагадаємо, сьогодні жителів Одеси та області попереджали про можливу небезпеку дрейфуючих мін через шторм у морі.

Окрім того, речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк зазначала, що жителі прибережних областей навряд чи зможуть безпечно відвідувати пляжі влітку через мінування.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.