ua ru
Нд, 26 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Під Одесою здетонувала міна: пошкоджено дачний будинок на березі Чорного моря

Новость на русском →
Одеса, Неділя 26 березня 2023 11:43
Під Одесою здетонувала міна: пошкоджено дачний будинок на березі Чорного моря Ілюстративне фото: під Одесою здетонувала міна та пошкодила дачний будинок (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У селі Сичавка Одеського району здетонувала морська міна російських окупантів, внаслідок чого було пошкоджено дачний будинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Одеської військової адміністрації Сергія Братчука.

"Внаслідок детонації ворожої морської міни пошкоджено дачний будиночок на березі Чорного моря. Загиблих та постраждалих немає", - написав він.

Нагадаємо, сьогодні жителів Одеси та області попереджали про можливу небезпеку дрейфуючих мін через шторм у морі.

Окрім того, речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк зазначала, що жителі прибережних областей навряд чи зможуть безпечно відвідувати пляжі влітку через мінування.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса
NEWS
ЗСУ відбили частину траси Е40 північніше Бахмута: карти боїв ISW
ЗСУ відбили частину траси Е40 північніше Бахмута: карти боїв ISW
DAILY
Москва шукає "чорний" вихід. Як РФ через санкції Заходу продає більше нафти в Азію
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Москва шукає "чорний" вихід. Як РФ через санкції Заходу продає більше нафти в Азію