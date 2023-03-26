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Под Одессой сдетонировала мина: поврежден дачный дом на берегу Черного моря

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Одесса, Воскресенье 26 марта 2023 11:43
Под Одессой сдетонировала мина: поврежден дачный дом на берегу Черного моря Иллюстративное фото: под Одессой сдетонировала мина и повредила дачный дом (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

В селе Сычавка Одесского района сдетонировала морская мина российских оккупантов, в результате чего был поврежден дачный дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Одесской военной администрации Сергея Братчука.

"В результате детонации вражеской морской мины поврежден дачный домик на берегу Черного моря. Погибших и пострадавших нет", - написал он.

Напомним, сегодня жителей Одессы и области предупреждали о возможной опасности дрейфующих мин из-за шторма в море.

Кроме того, спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк отмечала, что жители прибрежных областей вряд ли смогут безопасно посещать пляжи летом из-за минирования.

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