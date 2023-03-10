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Під Одесою затримали шахраїв, які виманювали гроші у сімей загиблих бійців ЗСУ

Фото: СБУ затримала шахраїв, які виманювали гроші у сімей загиблих бійців ЗСУ (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталія Гурковська

СБУ викрила шахраїв, які видурювали гроші у родичів загиблих українських військових. Вони за "винагороду" обіцяли "домовитись" про отримання одноразової грошової допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"Служба безпеки України ліквідувала шахрайську схему в Одеській області. Затримано ділка, який видурював гроші у рідні українських воїнів, що загинули під час повномасштабного вторгнення РФ", - йдеться в повідомленні.

Співробітники СБУ задокументували факт видурювання 10 тисячі доларів з близьких родичів загиблого військовослужбовця.

"За цю суму шахраї "гарантували" безперешкодне отримання пакета документів, необхідних для оформлення компенсації. Організатор схеми "переконував", що "вирішить" це питання нібито через власні зв’язки серед посадовців однієї з військових частин", - додають в СБУ.

Щоб змусити потерпілих віддати гроші, зловмисники чинили психологічний тиск і погрожували "бюрократичними перепонами".

Правоохоронці затримали організатора злочинної схеми під час отримання ним половини "обумовленої" суми від брата загиблого.

Наразі фігуранту повідомили про підозру за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене у великих розмірах). Планується обрання йому міри запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує до 8 років ув’язнення.

Як повідомлялось, кіберфахівці СБУ викрили банду, яка видурювала гроші з українських бізнесменів. Шахраї представлялись чиновниками місцевої влади й просили "допомоги для ЗСУ".

Нагадаємо, чоловіка з Кривого Рогу підозрюють в оформленні кредитів на безвісти зниклих військовослужбовців. За попередніми даними, таким шляхом він міг отримати суму у 2 мільйони гривень.

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