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СБУ викрила банду, яка "збирала" гроші для ЗСУ "від імені" місцевої влади в низці міст

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Середа 01 березня 2023 13:05
СБУ викрила банду, яка "збирала" гроші для ЗСУ "від імені" місцевої влади в низці міст Фото: СБУ викрила банду, яка "збирала" гроші для ЗСУ "від імені" місцевої влади в низці міст (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Кіберфахівці СБУ викрили банду, яка видурювала гроші з українських бізнесменів. Шахраї представлялись чиновниками місцевої влади й просили "допомоги для ЗСУ".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.

Банді вдалось привласнити більше 3 млн гривень.

В рамках спецоперацій були ліквідовані схеми у Києві, Дніпрі й Херсонській області.

"Як встановило слідство, злочинну схему організував громадянин однієї з країн Центральної Азії, який наразі перебуває на тимчасово окупованій частині Луганщини. До протиправної діяльності він залучив ще дев’ятьох спільників зі столичного регіону і півдня України", - пише пресслужба.

Фото: СБУ викрила банду, яка "збирала" гроші для ЗСУ "від імені" місцевої влади в низці міст (t.me/SBUkr)

Шахраї підшукували представників компаній, які працювали в умовах воєнного стану, і встановлювали контактні дані їхніх керівників. Після розсилання фейкових листів від імені місцевої влади, злочинці просили "перерахувати на ЗСУ" від 20 до 100 тисяч гривень.

"Потім шахраї переказували гроші на власні банківські реквізити або знімали у банкоматах у різних регіонах України. Під час обшуків за адресами проживання фігурантів виявлено чорнові записи та мобільні телефони із доказами оборудки", - додає пресслужба.

Також були вилучені десятки банківських карток.

Наразі було затримано 5 учасників схеми. Вживаються усі заходи для притягнення до відповідальності інших шахраїв й організатора схеми, яких переховується на тимчасово окупованій території України.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Миколаєві СБУ викрила шпигуна, який намагався вивідати місця базування техніки ЗСУ та склади боєприпасів.

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