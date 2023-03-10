Под Одессой задержали мошенников, выманивавших деньги у семей погибших бойцов ВСУ

"Служба безопасности Украины ликвидировала мошенническую схему в Одесской области. Задержан мошенник, который выдуривал деньги у родных украинских воинов, погибших во время полномасштабного вторжения РФ", - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задокументировали факт выдуривания 10 тысяч долларов из близких родственников погибшего военнослужащего.

"За эту сумму мошенники "гарантировали" беспрепятственное получение пакета документов, необходимых для оформления компенсации. Организатор схемы "убеждал", что "решит" этот вопрос якобы с помощью собственных связей среди должностных лиц одной из воинских частей", - добавляют в СБУ.

Чтобы заставить потерпевших отдать деньги, злоумышленники оказывали психологическое давление и угрожали "бюрократическими препятствиями".

Правоохранители задержали организатора преступной схемы при получении им половины "оговоренной" суммы от брата погибшего.

Пока фигуранту сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в крупных размерах). Планируется избрание ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит до 8 лет заключения.