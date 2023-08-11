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Під Одесою затримали депутата, який викрав катер вартістю понад 2 млн гривень

Фото: під Одесою депутат вкрав катер вартістю понад 2 млн гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

В Одеській області голову однієї з райрад затримали за те, що він вкрав катер вартістю понад 2 млн гривень. Катер депутат сховав на території рибацького комплексу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України.

Так, дізнавшись про те, що в одному з одеських яхт-клубів є швидкісний катер, що був у власності Державної екологічної інспекції, посадовець вмовив держекоінспектора вивезти майно, нібито для збереження його від ворожих обстрілів.

"Катер сховали на території рибацького комплексу", - розповіли в поліції, додавши, що чиновник навіть залишив розписку в отриманні держмайна на КПП, але вказав у ній дані зовсім іншої людини.

Для цього він підшукав втрачений чужий паспорт та скористався ним. 

"Відтак своїми діями фігурант спричинив Державній екологічній інспекції понад 2 млн 690 тис. гривень матеріальних збитків", - додали в поліції.

Чоловіка затримали. Наразі правопорушнику повідомили про підозру. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна. 
 

Як повідомлялось, в Кропивницькому викрито злочинне угруповання рекетирів, яке очолював місцевий депутат міської ради.

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