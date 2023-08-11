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Под Одессой задержан депутат, укравший катер стоимостью более 2 млн гривен

Фото: под Одессой депутат украл катер стоимостью более 2 млн гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В Одесской области главу одного из райсоветов задержали за то, что он украл катер стоимостью более 2 млн гривен. Катер депутат спрятал на территории рыбацкого комплекса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины.

Так, узнав о том, что в одном из одесских яхт-клубов есть скоростной катер, находившийся в собственности Государственной экологической инспекции, чиновник уговорил госэкоинспектора вывезти имущество, якобы для сохранения его от вражеских обстрелов.

"Катер спрятали на территории рыбацкого комплекса", - рассказали в полиции, добавив, что чиновник даже оставил расписку в получении госимущества на КПП, но указал в ней данные совсем другого человека.

Для этого он подыскал утраченный чужой паспорт и воспользовался им.

"Следовательно своими действиями фигурант нанес Государственной экологической инспекции более 2 млн 690 тыс. гривен материального ущерба", - добавили в полиции.

Мужчину задержали. В настоящее время правонарушителю сообщили о подозрении. Ему грозит лишение свободы сроком от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Как сообщалось, в Кропивницком разоблачена преступная группировка рэкетиров, которую возглавлял местный депутат городского совета.

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