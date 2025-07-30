Под Одессой уже вторые сутки ищут подростка, который исчез в море

В Черноморске Одесской области вторые сутки ищут подростка, который исчез в море во время шторма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Одесской области.

По состоянию на утро, 30 июля, спасатели обследовали уже 16 500 квадратных метров морского дна, из которых 6 000 квадратных метров - с помощью дрона, а также 8 километров побережья.

Из-за сильного ветра и высоких волн водолазы не смогли начать операцию сразу - к поискам они присоединились утром следующего дня, 29 июля.

В море возле центрального пляжа в Черноморске продолжаются поиски пропавшего парня 2009 года рождения. Сообщение о его исчезновении поступило вечером, 28 июля.

Напомним, на побережье Одесской области в последние дни наблюдаются сильный ветер и высокие волны. Море неспокойное, купание в таких условиях чрезвычайно опасно. Спасатели призывают украинцев быть крайне осторожными.

Также на днях во время шторма на побережье Одесской области вынесло морскую мину, бойцы ВМС ВСУ провели ее контролируемый подрыв.

Кроме того, РБК-Украина делилось полным списком пляжей Одесской области, где можно безопасно отдохнуть.

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