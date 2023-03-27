ua ru
Пн, 27 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Под Одессой на побережье взорвалась якорная мина

Новина українською →
Одесская область, Понедельник 27 марта 2023 20:49
Под Одессой на побережье взорвалась якорная мина Фото: под Одессой на побережье взорвалась якорная мина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В понедельник, 27 марта, в Одесском районе на побережье взорвалась якорная мина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Одесской военной администрации Сергея Братчука.

"На побережье Черного моря снова вынесло якорную мину", - говорится в заявлении.

Братчук сообщил, что боеприпас сдетонировал и взорвался.

"Пострадавших нет. Подробности - позже", - добавил спикер Одесской военной администрации.

Напомним, что вчера в селе Сычавка Одесского района сдетонировала морская мина российских оккупантов, в результате чего был поврежден дачный дом.

Кроме того, спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк отмечала, что жители прибрежных областей вряд ли смогут безопасно посещать пляжи летом из-за минирования.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса Война в Украине
NEWS
Отопительный сезон в Украине завершается: в шести областях отключают тепло
Отопительный сезон в Украине завершается: в шести областях отключают тепло
DAILY
Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу: После войны альтернативы вступлению Украины в НАТО нет
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу: После войны альтернативы вступлению Украины в НАТО нет