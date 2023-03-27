Под Одессой на побережье взорвалась якорная мина

В понедельник, 27 марта, в Одесском районе на побережье взорвалась якорная мина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Одесской военной администрации Сергея Братчука.

"Пострадавших нет. Подробности - позже", - добавил спикер Одесской военной администрации.

Братчук сообщил, что боеприпас сдетонировал и взорвался.

"На побережье Черного моря снова вынесло якорную мину", - говорится в заявлении.

Напомним, что вчера в селе Сычавка Одесского района сдетонировала морская мина российских оккупантов, в результате чего был поврежден дачный дом.

Кроме того, спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк отмечала, что жители прибрежных областей вряд ли смогут безопасно посещать пляжи летом из-за минирования.

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