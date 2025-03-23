У Білгород-Дністровському жорстко затримали ухильника з розшуку: що кажуть у ТЦК

Так, 22 березня, у місті Білгород-Дністровський під час виконання службових обов'язків спільною групою представників Національної поліції та ТЦК і СП було проведено перевірку військово-облікових документів одного з громадян.

"Під час встановлення особи з'ясувалося, що громадянин перебуває в розшуку за ухилення від виконання військового обов'язку. Замість сприяння встановленню обставин, він двічі намагався втекти, що призвело до інциденту, який було зафіксовано на боді-камерах правоохоронців", - ідеться в повідомленні.

Після проведення роз'яснювальної роботи з цивільним населенням представниками Національної поліції України, громадянина доставили нарядом до Білгород-Дністровського РТЦК і СП.