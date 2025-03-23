У Білгород-Дністровському жорстко затримали ухильника з розшуку: що кажуть у ТЦК

У Білгород-Дністровському (Одеська область) чоловік двічі намагався втекти від військовослужбовців ТЦК 22 березня. Він був в розшуку, його доставили у військкомат.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Одеський обласний ТЦК і СП.
Так, 22 березня, у місті Білгород-Дністровський під час виконання службових обов'язків спільною групою представників Національної поліції та ТЦК і СП було проведено перевірку військово-облікових документів одного з громадян.
"Під час встановлення особи з'ясувалося, що громадянин перебуває в розшуку за ухилення від виконання військового обов'язку. Замість сприяння встановленню обставин, він двічі намагався втекти, що призвело до інциденту, який було зафіксовано на боді-камерах правоохоронців", - ідеться в повідомленні.
Після проведення роз'яснювальної роботи з цивільним населенням представниками Національної поліції України, громадянина доставили нарядом до Білгород-Дністровського РТЦК і СП.
У 2025 році зросла кількість звернень та висвітлених у медіа випадків порушень прав військовозобов'язаних з боку військовослужбовців ТЦК під час мобілізації.
За даними омбудсмана Дмитра Лубінця, за 2,5 місяці вже було отримано понад 40 індивідуальних звернень щодо порушень у Харківській області.
Крім того, інциденти з ТЦК виникають не тільки в цій області. Наприклад, у Кременчуці чоловік вистрілив у військового ТЦК із травматичної зброї. Його затримали.
Також у Львові чоловік ударив військовослужбовця ТЦК. Після цього він намагався втекти.
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