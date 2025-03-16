У Львові чоловік вдарив військовослужбовця ТЦК та намагався втекти

У Львові чоловік вдарив військовослужбовця ТЦК. Після цього він намагався втекти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК " Захід ".

"Він вдарив одного з військовослужбовців і намагався втекти. Наразі після проходження ВЛК визнаний придатним до військової служби", - додали у ОК "Захід".

"Близько 21:00, на проспекті Чорновола, один із чоловіків зустрів військовослужбовців образами й кулаками", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, 15 березня в мережі поширювалося відео, на якому чоловік із пістолетом у руках тікав від представників ТЦК. Подія, як стверджувалося, сталася в Луцьку. У військкоматі відреагували на інцидент.

Крім того, раніше у Львівській області двоє невідомих напали на військовослужбовця ТЦК, який супроводжував мобілізованих на медкомісію. Один із призовників втік.

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