У Кременчуці чоловік вистрелив у військового ТЦК: подробиці інциденту

У Кременчуці чоловік вистрелив у військового ТЦК з травматичної зброї. Його затримали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Полтавської області .

"Слідчо-оперативна група поліції, яка прибула на виклик, встановила, що правопорушником є місцевий мешканець 1977 року народження", - додали у поліції.

Згодом патрульні поліцейські затримали чоловіка, а пораненому військовому медики надали допомогу. На щастя, обійшлося без госпіталізації.

"При спробі перевірити документи, чоловік здійснив постріл у бік військового, спричинивши йому поранення ноги", - йдеться у повідомленні.

Так, 19 березня, близько 07:00, під час патрулювання міста Кременчук наряд патрульної поліції та військовослужбовці РТЦК побачили підозрілого перехожого.

Як повідомлялося, у Львові чоловік ударив військовослужбовця ТЦК. Після цього він намагався втекти.

Крім того, у Львівській області двоє невідомих напали на військового ТЦК, який супроводжував мобілізованих на медкомісію. Один із призовників утік.

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