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У Кременчуці чоловік вистрелив у військового ТЦК: подробиці інциденту

Кременчуг, Середа 19 березня 2025 10:25
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У Кременчуці чоловік вистрелив у військового ТЦК: подробиці інциденту Фото: у Кременчуці чоловік вистрелив у військового ТЦК (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У Кременчуці чоловік вистрелив у військового ТЦК з травматичної зброї. Його затримали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Полтавської області.

Так, 19 березня, близько 07:00, під час патрулювання міста Кременчук наряд патрульної поліції та військовослужбовці РТЦК побачили підозрілого перехожого.

"При спробі перевірити документи, чоловік здійснив постріл у бік військового, спричинивши йому поранення ноги", - йдеться у повідомленні.

У Кременчуці чоловік вистрелив у військового ТЦК: подробиці інциденту

Згодом патрульні поліцейські затримали чоловіка, а пораненому військовому медики надали допомогу. На щастя, обійшлося без госпіталізації.

"Слідчо-оперативна група поліції, яка прибула на виклик, встановила, що правопорушником є місцевий мешканець 1977 року народження", - додали у поліції.

Травматична зброя вилучена. Обставини та причини події з’ясовує слідство. Вирішується питання щодо правової кваліфікації події.

Як повідомлялося, у Львові чоловік ударив військовослужбовця ТЦК. Після цього він намагався втекти.

Крім того, у Львівській області двоє невідомих напали на військового ТЦК, який супроводжував мобілізованих на медкомісію. Один із призовників утік.

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