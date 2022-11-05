Під Одесою на ходу спалахнула маршрутка: людей врятував курсант

"Ілля Колісник, курсант Одеського державного університету внутрішніх справ, повертався вчора після навчального тижня додому до Одеської області. Коли у маршрутному таксі спалахнула пожежа, юнак допоміг пасажирам і почав гасити вогонь", - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби МВС, майбутній оперативник навчається на факультеті підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції ОДУВС. І оперативності в реагуванні на непросту ситуацію курсантові не бракувало: він допоміг іншим пасажирам швидко евакуюватись з палаючого транспортного засобу і розпочав гасіння пожежі до приїзду пожежних та спеціальних служб.

В поліції додають, що сам Ілля не постраждав та й пасажири не отримали поранень. Причини займання встановлюються.