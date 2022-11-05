Под Одессой на ходу загорелась маршрутка: людей спас курсант

"Илья Колесник, курсант Одесского государственного университета внутренних дел, возвращался вчера после учебной недели домой в Одесскую область. Когда в маршрутном такси вспыхнул пожар, юноша помог пассажирам и начал тушить огонь", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы МВД, будущий оперативник учится на факультете подготовки специалистов для подразделений криминальной полиции ОГУВД. И оперативности в реагировании на непростую ситуацию не хватало курсанту: он помог другим пассажирам быстро эвакуироваться из горящего транспортного средства и начал тушение пожара до приезда пожарных и специальных служб.

В полиции добавляют, что сам Илья не пострадал, и пассажиры не получили ранений. Причины возгорания устанавливаются.