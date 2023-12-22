Під обстріл РФ на фронті потрапили волонтери та фотограф

За даними прокуратури, вдень 22 грудня 2023 року ворожі війська обстріляли ділянку автошляху в Покровському районі. Під вогонь окупантів потрапила автівка, у якій перебували волонтери однієї з благодійних організацій. Двоє чоловіків 49 років отримали контузії.

Також постраждала 31-річна фотограф, яка у рамках робочого візиту на Донеччину перебувала поблизу с. Новоселівки Першої Очеретинської селищної громади. Вона отримала осколкове поранення стегна.

"Наразі за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", - сказано у повідомленні.

Пізніше стало відомом, що поранена фотограф - це ведуча програми Укрінформу "Станція Краматорськ" Влада Ліберова.

У соцмережі Instagram її чоловік опублікував відео на якому видно поранення жінки. У сторіс він зазначив, що "сьогодні у нас у всіх другий день народження".

Нагадаємо, Костянтин та Влада Ліберови – документальні фотографи, які в соцмережах відомі як Libkos. Вони фотографують події в Україні з перших днів повномасштабного вторгнення.

Пара фіксувала злочини РФ у Київській, Харківській, Херсонській, Донецькій, Луганській та Запорізькій областях. Вони часто відвідують фронт.

Ситуація на фронті

Згідно зі звітом Інституту вивчення війни (ISW), українські війська зберігають присутність на лівому березі Дніпра в Херсонській області, попри тиск окупантів. За минулу добу ЗСУ відбили 30 спроб Росії витіснити їх з цих позицій.

Втрати Росії у війні в Україні на ранок п'ятниці, 22 грудня, склали 1080 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить приблизно 351 350 військових. Крім того, ЗСУ знищили 9 танків, 18 ББМ та 24 артсистеми ворога.

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