Под обстрел РФ на фронте попали волонтеры и фотограф

По данным прокуратуры, днем 22 декабря 2023 г. вражеские войска обстреляли участок автодороги в Покровском районе. Под огонь оккупантов попал автомобиль, в котором находились волонтеры одной из благотворительных организаций. Двое мужчин 49 лет получили контузию.

Также пострадала 31-летняя фотограф, которая в рамках рабочего визита в Донецкую область находилась вблизи с. Новоселовки Первого Очеретинской поселковой общины. Она получила осколочное ранение бедра.

"В настоящее время при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Позже стало известно, что раненый фотограф - это ведущая программы Укринформа "Станция Краматорск" Влада Либерова.

В соцсети Instagram ее мужчина опубликовал видео, на котором видно ранение женщины. В старости он отметил, что "сегодня у нас у всех второй день рождения".

Напомним, Константин и Влада Либеровы – документальные фотографы, известные в соцсетях как Libkos. Они фотографируют события в Украине с первых дней полномасштабного вторжения.

Пара фиксировала преступления РФ в Киевской, Харьковской, Херсонской, Донецкой, Луганской и Запорожской областях. Они часто посещают фронт.

Ситуация на фронте

Согласно отчету Института изучения войны (ISW), украинские войска сохраняют присутствие на левом берегу Днепра в Херсонской области, несмотря на давление оккуантов. За прошедшие сутки ВСУ отразили 30 попыток России вытеснить их с этих позиций.

Потери России в войне в Украине к утру пятницы, 22 декабря, составили 1080 оккупантов. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет примерно 351350 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 9 танков, 18 ББМ и 24 артсистемы врага.

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