Під Нікополем відновили залізничну колію, яка просіла після підриву Каховської ГЕС

Як зауважили у відомстві, роботи були виконані в найкоротші терміни. Завдяки цьому приміські поїзди у регіоні повертаються до свого стандартного графіку руху.

Для усунення пошкодження:

використали майже 6,6 тис. кубометрів бутового каменю та понад 3,5 тис. кубометрів щебеню;

змонтували 150 м нової рейкошпальної решітки;

замінили опору контактної мережі.

Нагадаємо, поблизу Нікополя просіла ділянка із залізничним полотном. Приміські поїзди будуть скасовані на декілька днів.

Підрив Каховської ГЕС

Російські окупанти в ніч на 6 червня підірвали дамбу Каховської ГЕС. Вода з Каховського водосховища затопила десятки населених пунктів у Херсонській і Миколаївській областях.

У зв'язку з цим уряд України вирішив створити комісію в Херсонській області, яка займатиметься обстеженням пошкоджених будівель та споруд у результаті повені після підриву греблі Каховської ГЕС Росією.

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