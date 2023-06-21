Под Никополем восстановили железнодорожный путь, просевший после подрыва Каховской ГЭС

Железнодорожники возобновили движение поездов на перегоне вблизи Никополя, где просела насыпь под железнодорожными путями после подрыва роянами Каховской ГЭС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрзализныци".
Как отметили в ведомстве, работы были выполнены в кратчайшие сроки. Благодаря этому пригородные поезда в регионе возвращаются к своему стандартному графику движения.
Для устранения повреждения:
Напомним, вблизи Никополя просел участок с железнодорожным полотном. Пригородные поезда будут отменены на несколько дней.
Российские оккупанты в ночь на 6 июня взорвали дамбу Каховской ГЭС. Вода из Каховского водохранилища затопила десятки населенных пунктов в Херсонской и Николаевской областях.
В связи с этим правительство Украины решило создать комиссию в Херсонской области, которая будет заниматься обследованием поврежденных зданий и сооружений в результате наводнения после подрыва плотины Каховской ГЭС Россией.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.