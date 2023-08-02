Під натиском ЗСУ окупанти відступили з позицій біля Андріївки

"У ході ведення Силами оборони наступальних штурмових дій противник вимушено відійшов з позицій в районі південніше Андріївки", - сказав він.

Крім того, за його даними, на Бахмутському напрямку українські військові продовжують вести наступальні дії південніше міста.

"Ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення північніше та західніше Кліщіївки, а також північно-західніше Курдюмівки", - додав Ковальчук, зазначивши, що ворог продовжує чинити опір, застосовує резерви, тривають важкі бої.

Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Куп’янському та Лиманському напрямках.

Водночас сили оборони ведуть наступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках та закріплюються на зайнятих рубежах, завдаючи значних втрат противнику.

Ситуація на фронті

Останнім часом українські сили оборони не вперше вибивають російських окупантів із зайнятих позицій. Наприклад, 25 липня стало відомо, що ЗСУ продовжують наступати на Бахмутському напрямку. У зв'язку з цим російські окупанти відійшли з позицій у районі Андріївки Донецької області. Крім того, ЗСУ вдалося повернути під свій контроль Старомайорське Донецької області.