RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Под натиском ВСУ оккупанты отступили с позиций возле Авдеевки

Фото: ВСУ выбили россиян с позиций в районе Авдеевки Донецкой области 2 августа (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные выбили российские войска с позиций в районе Авдеевки Донецкой области в среду, 2 августа. Кроме того, силы обороны сдерживают наступление оккупантов на Лимано-Купянском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий спикера Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Павла Ковальчука в эфире телемарафона.

"В ходе ведения Силами обороны наступательных штурмовых действий противник вынужденно отошел с позиций в районе южнее Авдеевки", - сказал он.

ВСУ выбили россиян с позиций в районе Авдеевки Донецкой области 2 августа (deepstatemap.live)

Кроме того, по его данным, на Бахмутском направлении украинские военные продолжают вести наступательные действия южнее города.

"Враг сделал безуспешные попытки восстановить утраченное положение севернее и западнее Клещиевки, а также северо-западнее Курдюмовки", - добавил Ковальчук, отметив, что враг продолжает сопротивляться, применяет резервы, продолжаются тяжелые бои.

Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском и Лиманском направлениях.

В то же время силы обороны ведут наступательные действия на Мелитопольском и Бердянском направлениях и закрепляются на занятых рубежах, нанося значительные потери противнику.

Ситуация на фронте

За последнее время украинские силі обороны не впервые выбивают российских оккупантов с занятых позиций. Например, 25 июля стало известно, что ВСУ продолжают наступать на Бахмутском направлении В связи с этим российские оккупанты отошли с позиций в районе Андреевки Донецкой области. Кроме того, ВСУ удалось вернуть под свой контроль Старомайорское Донецкой области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Авдеевка