Під Москвою знайшли кладовище загиблих в Україні "вагнерівців", - ЗМІ

"Цвинтар нас (приходу - ред.) не стосується. Воно суто муніципальне. Так, ми бачили, як приїжджали по дві-три машини, щось робили. То були звичайні ритуальні машини, але не наші. Я цього всього не торкався. Єдине, що ми можемо припустити, що це "вагнерівці". Нам не рекомендували лізти в цю тему", - сказав місцевий отець Діонісій.

Зазначається, що до могил, де лежать найманці ПВК "Вагнер", більшість із яких досі шукають родичі, ніхто не ходить.

"Станом на 17 лютого 2023 року на ділянці знаходилося 27 могил. Лише двоє - мешканці Москви. Всі інші народилися, жили та відбували покарання у різних куточках Росії. Чотири могили мусульманські, найманців з Азербайджану та Киргизстану", - йдеться у матеріалі.

Загиблі найманці відбували покарання за вбивства, незаконний обіг зброї та злочини, пов'язані із наркотиками. Місцева жінка розповіла, що це кладовище стає дедалі більшим, а також там роблять окрему зону, відгороджують могили із російською стрічкою від тих, де поховані звичайні люди. Місцеві разом зі старостою Маврино Антоніною Коловою розводять руками та в один голос кажуть, що однакові могили нібито з'явилися за одну ніч.

Вартість одного родового поховання на цвинтарі в Мавриному - понад 400 тисяч рублів. Експерти у темі ритуальних послуг припустили, що співробітники ПВК "Вагнера" могли поховати загиблих найманців, саме викупивши там родові поховання.