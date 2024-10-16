Під Москвою сталася пожежа на військовому аеродромі "Чкаловський": що відомо

Що відомо про аеродром "Чкаловський"

"Чкаловський" - військовий аеродром в Московській області, в 31 км на північний схід від Москви, на південно-східній околиці міста Щьолково. Заснований на початку 1930-х років.

У серпні аеродром "Чкаловський" атакували дрони. У Щьолковому оголошували тривогу. Крім того, партизани виявили російський "Панцир С-1" на аеродромі "Чкаловський".

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