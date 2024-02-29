Партизани виявили російський "Панцирь С-1" на летовищі "Чкаловський"

Партизани руху "АТЕШ" виявили російський "Панцирь С-1" на летовищі "Чкаловський". Їм вдалось зафіксувати розташування російської техніки на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рух опору "АТЕШ" .

"Примітно, що цей об'єкт вкрай ретельно охороняється, навколо багато патрулів і постів, а також системи ППО "Панцир С-1", - інформують агенти.

Як зазначають в "АТЕШ", дане летовище є головним аеродромом 1-го класу ВПС Росії, на якому дислоковано командування 8-ї авіаційної дивізії особливого призначення.

"Останнім часом наші агенти активно займаються розвідкою аеродромів на території РФ. Цього разу нашим об'єктом став Чкаловський аеродром у місті Щолково, Московська область", - пишуть партизани

Аеродром "Чкаловський"

Нагадаємо, у вересні 2023 року невідомі диверсанти влаштували підрив на аеродромі "Чкаловський" (Московська область РФ), суттєво пошкодивши два літаки та один гелікоптер.

У той же місяць неподалік даного аеродрому сталась пожежа.

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