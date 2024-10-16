Под Москвой произошел пожар на военном аэродроме "Чкаловский": что известно

Что известно об аэродроме "Чкаловский"

"Чкаловский" - военный аэродром в Московской области, в 31 км к северо-востоку от Москвы, на юго-восточной окраине города Щелково. Основан в начале 1930-х годов.

В августе аэродром "Чкаловский" атаковали дроны. В Щелково объявляли тревогу. Кроме того, партизаны обнаружили российский "Панцирь С-1" на аэродроме "Чкаловский".

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