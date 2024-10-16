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Под Москвой произошел пожар на военном аэродроме "Чкаловский": что известно

Фото: под Москвой произошел пожар на военном аэродроме "Чкаловский" (t.me/ENews112)
Автор: Наталия Гурковская

На военном аэродроме "Чкаловский" под Москвой произошел пожар 16 октября. Якобы никто не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-каналы "112", Astra.

"На военном аэродроме "Чкаловский" в Щелково горит административное здание. Огонь вспыхнул на кровле Г-образной постройки. Сотрудники успели вовремя эвакуироваться, никто не пострадал", - отмечают в Telegram-канале. 

На месте работают расчеты МЧС, пожару присвоен 2 ранг сложности.

"Площадь пожара на военном аэродроме в Щелково - 800 квадратных метров. Тушение продолжается, локализовать возгорание пока не удается", - уточняет "112".

Что известно об аэродроме "Чкаловский"

"Чкаловский" - военный аэродром в Московской области, в 31 км к северо-востоку от Москвы, на юго-восточной окраине города Щелково. Основан в начале 1930-х годов.

В августе аэродром "Чкаловский" атаковали дроны. В Щелково объявляли тревогу. Кроме того, партизаны обнаружили российский "Панцирь С-1" на аэродроме "Чкаловский".

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