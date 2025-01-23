Під Москвою сталась масштабна пожежа, горить складський комплекс

У місті Клин, Московська область, загорівся складський комплекс. Площа вогню становить 10 тисяч квадратних метрів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське інформаційне агентство "Интерфакс".
Наразі, як стверджують рятувальники, інформації щодо постраждалих немає. Причини загоряння також поки що не уточнюються.
До ліквідації вогню залучені більше 40 осіб й 12 одиниць техніки.
Як пише Telegram-канал Shot, окрім складського комплексу горять нові споруди, які ще не встигли здати.
Окремо додамо, що у Клину розташоване військове містечко й аеродром "Клин-5". На останньому базується 92 окрема вертолітна ескадрилья спеціального призначення, у розпорядженні якої знаходяться вертольоти:
Під час повномасштабної війни, Сили оборони регулярно завдають удари по важливих для військ Росії об'єктах, у зв'язку з чим вибухи й "бавовна" на території країни-терориста стають дедалі звичнішим явищем. Наприклад, у ніч на 20 січня росіяни жалілись на атаку дронів на воєнні об'єкти у Казані.
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