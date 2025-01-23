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Під Москвою сталась масштабна пожежа, горить складський комплекс

Фото: під Москвою сталась масштабна пожежа, горить складський комплекс (t.me/mchs_official)
Автор: Сергій Пишкін

У місті Клин, Московська область, загорівся складський комплекс. Площа вогню становить 10 тисяч квадратних метрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське інформаційне агентство "Интерфакс".

Наразі, як стверджують рятувальники, інформації щодо постраждалих немає. Причини загоряння також поки що не уточнюються. 

До ліквідації вогню залучені більше 40 осіб й 12 одиниць техніки. 

Як пише Telegram-канал Shot, окрім складського комплексу горять нові споруди, які ще не встигли здати. 

Окремо додамо, що у Клину розташоване військове містечко й аеродром "Клин-5". На останньому базується 92 окрема вертолітна ескадрилья спеціального призначення, у розпорядженні якої знаходяться вертольоти: 

  • Мі-8АМТШ;
  • МІ-8АМТШ-ВН;
  • Мі-24/35.

Пожежі та вибухи Росії

Під час повномасштабної війни, Сили оборони регулярно завдають удари по важливих для військ Росії об'єктах, у зв'язку з чим вибухи й "бавовна" на території країни-терориста стають дедалі звичнішим явищем. Наприклад, у ніч на 20 січня росіяни жалілись на атаку дронів на воєнні об'єкти у Казані.

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Російська Федерація