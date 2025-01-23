Под Москвой произошел масштабный пожар, горит складской комплекс

Сейчас, как утверждают спасатели, информации о пострадавших нет. Причины возгорания также пока не уточняются.

К ликвидации огня привлечены более 40 человек и 12 единиц техники.

Как пишет Telegram-канал Shot, кроме складского комплекса горят новые сооружения, которые еще не успели сдать.

Отдельно добавим, что в Клину расположен военный городок и аэродром "Клин-5". На последнем базируется 92 отдельная вертолетная эскадрилья специального назначения, в распоряжении которой находятся вертолеты: