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Под Москвой произошел масштабный пожар, горит складской комплекс

Фото: под Москвой произошел масштабный пожар, горит складской комплекс (t.me/mchs_official)
Автор: Сергей Пышкин

В городе Клин, Московская область, загорелся складской комплекс. Площадь огня составляет 10 тысяч квадратных метров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское информационное агентство"Интерфакс".

Сейчас, как утверждают спасатели, информации о пострадавших нет. Причины возгорания также пока не уточняются.

К ликвидации огня привлечены более 40 человек и 12 единиц техники.

Как пишет Telegram-канал Shot, кроме складского комплекса горят новые сооружения, которые еще не успели сдать.

Отдельно добавим, что в Клину расположен военный городок и аэродром "Клин-5". На последнем базируется 92 отдельная вертолетная эскадрилья специального назначения, в распоряжении которой находятся вертолеты:

  • Ми-8АМТШ;
  • МИ-8АМТШ-ВН;
  • Ми-24/35.

Пожары и взрывы России

Во время полномасштабной войны, Силы обороны регулярно наносят удары по важным для войск России объектам, в связи с чем взрывы и "хлопок" на территории страны-террориста становятся все более привычным явлением. Например, в ночь на 20 января россияне жаловались на атаку дронов на военные объекты в Казани.

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