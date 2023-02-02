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Під Москвою спалахнув склад із пластиком: площа пожежі зросла вдвічі

Фото: пожежа під Москвою сталася на складі із пластиком (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

На складі з пластиком у російському селищі Нахабіне, що під Москвою, в міському окрузі Красногорськ сталася пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Life.

У боротьбі з вогнем задіяно 37 осіб та 11 одиниць техніки. Від МНС Росії — чотири одиниці техніки та 14 співробітників.

Як повідомили в МНС РФ, приблизно за півгодини площа пожежі зросла вдвічі з 700 кв. м до 1,4 тис. кв. м. Про причини виникнення пожежі нічого не повідомляється.

Раніше повідомлялося, що під Москвою в Росії вранці у понеділок, 23 січня, пролунав вибух на металургійному заводі компанії "Молірен".

Нагадаємо, 10 січня у Москві сталася чергова пожежа. Займання сталося на складах біля метро "Дмитрівська". Рятувальникам довелося евакуювати 230 людей.

Також ми писали, що у Москві сталася пожежа на території військової частини у гаражних боксах .

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