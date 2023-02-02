Під Москвою спалахнув склад із пластиком: площа пожежі зросла вдвічі

На складі з пластиком у російському селищі Нахабіне, що під Москвою, в міському окрузі Красногорськ сталася пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Life.
У боротьбі з вогнем задіяно 37 осіб та 11 одиниць техніки. Від МНС Росії — чотири одиниці техніки та 14 співробітників.
Як повідомили в МНС РФ, приблизно за півгодини площа пожежі зросла вдвічі з 700 кв. м до 1,4 тис. кв. м. Про причини виникнення пожежі нічого не повідомляється.
Раніше повідомлялося, що під Москвою в Росії вранці у понеділок, 23 січня, пролунав вибух на металургійному заводі компанії "Молірен".
Нагадаємо, 10 січня у Москві сталася чергова пожежа. Займання сталося на складах біля метро "Дмитрівська". Рятувальникам довелося евакуювати 230 людей.
Також ми писали, що у Москві сталася пожежа на території військової частини у гаражних боксах .
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