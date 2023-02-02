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Под Москвой загорелся склад с пластиком: площадь пожара выросла вдвое

Фото: пожар под Москвой произошел на складе с пластиком (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

На складе с пластиком в российском посёлке Нахабино, что под Москвой, в городском округе Красногорск произошёл пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Life.

В борьбе с огнём задействовано 37 человек и 11 единиц техники. От МЧС России — четыре единицы техники и 14 сотрудников.

Как сообщили в МЧС РФ, приблизительно за полчаса площадь пожара выросла вдвое — с 700 кв. м до 1,4 тыс. кв. м. О причинах возникновения пожара ничего не сообщается.

Ранее сообщалось, что под Москвой в России утром в понедельник, 23 января, раздался взрыв на металлургическом заводе компании "Молирен".

Напомним, 10 января в Москве произошел очередной пожар. Возгорание произошло на складах возле метро "Дмитровская". Спасателям пришлось эвакуировать 230 человек.

Также мы писали, что в Москве произошел пожар на территории воинской части в гаражных боксах.

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