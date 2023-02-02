Под Москвой загорелся склад с пластиком: площадь пожара выросла вдвое

На складе с пластиком в российском посёлке Нахабино, что под Москвой, в городском округе Красногорск произошёл пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Life.
В борьбе с огнём задействовано 37 человек и 11 единиц техники. От МЧС России — четыре единицы техники и 14 сотрудников.
Как сообщили в МЧС РФ, приблизительно за полчаса площадь пожара выросла вдвое — с 700 кв. м до 1,4 тыс. кв. м. О причинах возникновения пожара ничего не сообщается.
Ранее сообщалось, что под Москвой в России утром в понедельник, 23 января, раздался взрыв на металлургическом заводе компании "Молирен".
Напомним, 10 января в Москве произошел очередной пожар. Возгорание произошло на складах возле метро "Дмитровская". Спасателям пришлось эвакуировать 230 человек.
Также мы писали, что в Москве произошел пожар на территории воинской части в гаражных боксах.
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