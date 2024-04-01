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Під Москвою спалахнула сильна пожежа на заводі електроізоляційних матеріалів (відео)

Архівне фото: під Москвою спалахнула сильна пожежа (рос ЗМІ)
Автор: Дмитро Браславський

У місті Хотьково під Москвою сьогодні, 1 квітня, спалахнула сильна пожежа на заводі електроізоляційних матеріалів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Про причини пожежі поки що інформації немає. На кадрах видно відкрите полум'я, а чорна хмара диму швидко поширюється за вітром. 

Зазначається, що може горіти просочувальний цех. 

"Електроізоліт" - найбільший багатопрофільний завод електротехнічної галузі, на ньому виробляють ізоляційні матеріали.

Пізніше в прокуратурі додали, що площа пожежі становила близько трьох тисяч квадратних метрів. 

Пожежі в Росії

Сьогодні повідомлялося, що в російському Єкатеринбурзі сталася велика пожежа на території цеху машинобудівного заводу "Уралмаш". Вогонь поширився на площу кілька тисяч квадратних метрів.

А в лютому в Москві сталася пожежа на заводі "МіГ", який займається повним обслуговуванням - від конструювання до ремонту - однойменних винищувачів-носіїв "Кинджалів", що беруть участь в ударах по Україні.

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