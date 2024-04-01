Під Москвою спалахнула сильна пожежа на заводі електроізоляційних матеріалів (відео)

Сьогодні повідомлялося, що в російському Єкатеринбурзі сталася велика пожежа на території цеху машинобудівного заводу "Уралмаш". Вогонь поширився на площу кілька тисяч квадратних метрів.

А в лютому в Москві сталася пожежа на заводі "МіГ", який займається повним обслуговуванням - від конструювання до ремонту - однойменних винищувачів-носіїв "Кинджалів", що беруть участь в ударах по Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.